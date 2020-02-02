راحة سلبية للاعبي الأهلي

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد، وذلك بعد العودة من السودان، عقب مواجهة الهلال في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. عقب مواجهة الهلال في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. عادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الأحد بعد خوض مواجهة الهلال السوداني بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان السودانية. صباح اليوم الأحد بعد خوض مواجهة الهلال السوداني بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان السودانية. يستأنف الأهلي تدريباته غدًا الإثنين، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز .

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