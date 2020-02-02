ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليفانتي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره ليفانتي مساء اليوم الأحد على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وليفانتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

تذاع مباراة برشلونة وليفانتي بشكل حصري عبر قناة بي إن

سبورت HD 3 المشفرة بتعليق يوسف سيف.

من المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالآتي..

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ألبا – بيكيه – أومتيتي – سيرجي روبيرتو

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خط الوسط: دي يونج – بوسكيتس – راكيتيتش

خط الهجوم: إنسو فاتي – ليونيل ميسي

– جريزمان

ويسعى برشلونة لاستكمال انتصاراته تحت قيادة كيكي سيتين المدير الفني للفريق، لتقليص الفارق مع ريال مدريد متصدر ترتيب الليجا بفارق 6 نقاط.

بينما يتطلع ليفانتي إلى العودة من جديد للفوز بعد سلسلة هزائم استمرت 3 مباريات، واجه خلالهم كل من أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس وأوساسونا.

يحتل برشلونة وصافة الدوري الإسباني برصيد 43 ويحتل ليفانتي المركز الـ13 بفارق نقطتين عن أوساسونا صاحب المركز الـ11.