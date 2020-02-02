اونلاين | رابط Bein Sport مشاهدة مباراة يوفنتوس ورونالدو اليوم بث مباشر .. ronaldo Today

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط Bein Sport مشاهدة مباراة يوفنتوس ورونالدو اليوم بث مباشر .. ronaldo Today والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الايطالي يواجه اليوم السبت نادى يوفنتوس الإيطالي نظيره نادى فيورنتينا الإيطالي ضمن مواجهات الجولة الثانية و العشرين من مسابقة الدورى الإيطالي.

موعد المباراة :

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة و ستذاع علي قناة بن سبورت الرابعة.

ترتيب الفريقين :

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الايطالي

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مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الايطالي

ينفرد نادى يوفنتوس الإيطالي بصدارة جدول الدورى الإيطالي الذي ينافسه عليه و بقوة نادى إنتر ميلان بفارق ثلاث نقاط فقط لا غير.

ويتواجد نادى فيورنتينا في المركز الرابع عشر و يمتلك خمسة وعشرين نقطة بفارق نقطتين عن نادى فيرونا في المركز العاشر.

و يطمح نادى يوفنتوس الإيطالي في البقاء في صدارة جدول الدورى الإيطالي الذي ينافسه علي و بقوة نادى إنتر ميلان و نادى لاتسيو.

بينما يطمح نادى فيورنتينا في الوصول الي مركز يليق بالفريق حيث أن المركز الرابع عشر لا يليق بسمعة النادى الكبيرة.