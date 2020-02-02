اونلاين | يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة بيراميدز اليوم

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يستضيف ملعب الدفاع الجوى اليوم مباراة فى ختام دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد 2019_2020، عندما يكون بيراميدز على موعد مع فريق اف سي نواذيبو الموريتاني، تحت قيادة الحكم احمد توريه.