رياضة | عاجل.. بوادر لإنهاء أزمة صالح جمعة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بوادر لإنهاء أزمة صالح جمعة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال ملف أزمة صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صداعًا في رأس لجنة الكرة بالفريق، عقب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وفشلت لجنة التعاقدات بالفريق الأحمر، في تسويق صالح جمعة لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية، وهو ما أدى إلى بقائه لفترة أخرى داخل جدران النادي رغم تجميده من الجهاز الفني.

وتسعى لجنة التخطيط بالإدارة الحمراء بقيادة محسن صالح لإيجاد حل ينهي الخلاف بين الطرفين، في محاولة لإعادة اللاعب لحسابات السويسري رينيه فايلر، ومنحه فرصة أخيرة.

وتدرس لجنة التخطيط عقد جلسة مع الجهاز الفني لتقريب وجهات النظر بينها وبين اللاعب، خاصةً أن الأخير تقدم باعتذار رسمي وطالب بالعفو من أجل العودة للملاعب.

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وكان صالح جمعة، تقدم باعتذار للجهاز الفني عما بدر منه خلال الفترة الأخيرة، وطالب بفرصة لإثبات جدارته في الدفاع عن ألوان المارد الأحمر مستقبلًا.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في وقت سابق عدم حاجته للاعب رغم الإشادة بإمكانياته الفنية، متمنيًا له التوفيق بأي نادي آخر.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة بيراميدز سبورت، مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي تأهلًا لدور الثمانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، عقب التعادل مع الهلال السوداني، بهدف لكل فريق ليتأهل كوصيف للمجموعة خلف النجم الساحلي التونسي صاحب الصدارة.