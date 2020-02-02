رياضة | التشكيل الرسمي لموقعة يوفنتوس وفيورنتينا.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا اليوم بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لموقعة يوفنتوس وفيورنتينا.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا اليوم بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيلة فريقه لمواجهة فيورنتينا،، ضمن لقاءات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وجاءت تشكيلة يوفنتوس كالتالي:

تشيزني، كوادرادو، بونوتشي، دي ليخت، ساندرو، رابيو، بيانيتش، بنتانكور، كوستا، هيجواين ورونالدو.

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وفي المقابل، جاءت تشكيلة فيورنتينا كالآتي:

دراجوفسكي، تشيكيريني، بيزيلا، إيجور، ليرولا، بولجار، بيناسي، رشيد غزال، دالبرت، كييزا وكوتروني.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه إنتر ميلان، الذي حصد 48 نقطة.

