رياضة | أرقام مرعبة للأهلي أمام منافسيه المحتملين في دور الثمانية (تقرير)

حسم النادي الأهلي المصري بطاقة التأهل والصعود لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل يوم أمس مع الهلال السوداني 1-1 في الجولة الاخيرة من دور المجموعات بملعب الجوهرة الزرقاء.

وخطف الاهلي بطاقة التأهل وصيفاً للمجموعة برصيد 11 نقطة فيما تأهل النجم الساحلي متصدراً للمجموعة برصيد 12 نقطة.

وسيلعب الأهلي في دور الثمانية مع أحد أندية مازيمبي الكونغولي وصن دوانز الجنوب أفريقي والترجي التونسي بعدما احتلوا صدارة المجموعات الـ3 الأخرى.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي تاريخ مواجهات الأهلي أمام الثلاثة أندية المحتملة في الدور المقبل.

مازيمبي الكونغولي:

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واجه الاهلي فريق مازيمبي 4 مرات حقق المارد الأحمر الفوز مرتين وتعادل في لقاء وخسر مثله، وكانت أولى المواجهات في دور المجموعات 2002 وفاز الاهلي بهدف نظيف فيما كان آخر لقاء في عام 2012 وفاز مازيمبي 2012.

فريق صن دوانز:

واجه الاهلي فريق صن داونز 6 مرات فاز الأحمر في 3 منها وتعادلا في مناسبتين وفاز الفريق الجنوب أفريقي مرة وحيدة، كانت أول مواجهة في ذهاب نهائي 2001 بدوري الأبطال تعادل في اللقاء 1-1 وفاز الأهلي في الإياب 3-0، بينما آخر مواجهة في إياب ربع نهائي دوري الأبطال العام الماضي، وفاز الأهلي 1-0، وكان الفريق قد خسر ذهابا 5-0 بجنوب أفريقيا.

الترجي التونسي

واجه الأهلي نظيره الترجي التونسي 20 مرة، فاز الأحمر 8 مرات وتعادلا في 8 مناسبات، وانتصر الترجي 4 مرات جاءت أول مباراة بينهما في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال 1990 وكانت سلبية فيما آخر لقاء فكان في إياب بطولة 2018 وفاز الترجي 3-0 وحصد اللقب