رياضة | ربيعة: هدفنا لقب إفريقيا ومعدن لاعبي الأهلي يظهر في المواقف الصعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربيعة: هدفنا لقب إفريقيا ومعدن لاعبي الأهلي يظهر في المواقف الصعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بتأهل الفريق الأحمر إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة.

وأضاف مدافع الأهلي بأن الفريق نجح في تحقيق هدفه من دور المجموعات وهو التأهل للدور ربع النهائي من البطولة مشيرًا إلى أن الجميع كان يعلم صعوبة مواجهة الهلال السوادني.

وتابع ربيعة بأن الكل يعلم تماما معدن لاعبي الأهلي في المواقف الصعبة، وكيف يتماسك الجميع ويكونون على قلب رجل واحد.

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وأشار ربيعة إلى أنه قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة تحدثت عن الموقف الصعب الذي نتواجد فيه بالمجموعة الثانية وتحديداً بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم الزيمبابوي على ملعب الأخير، وأكدت وقتها أننا قادرون بعزيمتنا وخبراتنا وبشخصية الأهلي على الخروج من هذا الموقف، وهو ما حدث ونحن الآن أصبحنا أحد المتأهلين لربع النهائي الإفريقي.

وواصل مدافع الأهلي: لا نلتفت كثيرا لإسم منافسنا في ربع النهائي؛ لأننا نبحث عن هدف واحد لا بديل عنه؛ وهو حصد بطولة إفريقيا وإسعاد جماهير الأهلي التي تنتظر عودة الأميرة الإفريقية لدولاب البطولات بالقلعة الحمراء.

وأضاف: من سنتجنب مواجهته في ربع النهائي سنعود لمواجهته في الدور قبل النهائي أو النهائي، ومن ثم تركيزنا بالكامل في الانتصارات فقط لمواصلة المشوار الإفريقي بنجاح.

وأتم ربيعة: الفريق البطل لا ينظر سوى لمنصة التتويج، وفي الأهلي اعتدنا دائما على احترام جميع المنافسين؛ سواء محليا أو إفريقيا، ولكن في النهاية الأهلي لن يتنازل عن حلم التتويج الإفريقي في نسخة دوري الأبطال الحالية؛ لإسعاد جماهيرنا الوفية.