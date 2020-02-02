رياضة | ياسر إبراهيم: لن نفرط في لقب دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر إبراهيم: لن نفرط في لقب دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته عقب تأهل المارد الأحمر لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل أمس أمام الهلال السوداني.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة.

وأضاف مدافع الأهلي بأن الفريق الأحمر تخطى مرحلة صعبة من البطولة الإفريقيةولن يتخلى عن حلم انتزاع اللقب الإفريقي.

وتابع بأن أن شخصية لاعبي الأهلي كانت كلمة السر في حسم بطاقة التأهل، مؤكدًا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية.

وأتم ياسر إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن الروح القتالية التي ظهر عليها لاعبو الأهلي أمس في مباراة الهلال السوداني، تعود لحالة الإصرار والعزيمة التي تملكها الجميع؛ لاستكمال مشوار البطولة الإفريقية بنجاح؛ وتحقيق الهدف الأسمى بحصد لقب دوري الأبطال.