رياضة | أفشة: نستحق التأهل.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفشة: نستحق التأهل.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة عقب تأهل الفريق الأحمر لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مساء أمس السبت أمام الهلال السوداني بهدف لكل فريق ليضمن تأهله للدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة خلف النجم الساحلي.

وأكد أفشة على أن الفريق الأحمر استحق الصعود للدور المقبل من البطولة الإفريقية وكانوا على قدر المسئولية.

وتابع بأن أن الأهلي خاض مباراة الهلال في ظروف جماهيرية صعبة جدا وعصيبة، والجميع شاهد ما حدث في المباراة، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي خاضوا المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز، والجميع كانت لديهم رغبة شديدة في ذلك ولكن في النهاية تحقق الهدف المطلوب بحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وذكر أفشة أن الفريق أغلق حاليا ملف البطولة الإفريقية بعد تحقيق هدف هذه المرحلة، ويبدأ الجميع على الفور التفكير في مباراة بيراميدز المهمة في الدوري الخميس المقبل، والتي نسعى خلالها لتحقيق الفوز، من أجل مواصلة الانتصارات المحلية.