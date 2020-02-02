رياضة | تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع أحمد فتحي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الفحص الطبي قبل مران الفريق الأحمر غدًا الاثنين.

وكان أحمد فتحي قد اشتكى من ألام في الكاحل قبل مباراة الفريق الأحمر مساء أمس السبت أمام الهلال السوداني.

وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر استبعاد اللاعب من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الأمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه بيراميدز مساء الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.