رياضة | الأهلي يبدأ الاستعداد لبيراميدز غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ الاستعداد لبيراميدز غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد.

وفضل المدرب السويسري منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب العودة من السودان صابح اليوم الأحد، بعد التعادل أمام الهلال السوداني.

وتعادل الأهلي مساء أمس السبت أمام الهلال السوداني بهدف لكل فريق ليتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

ومن المقرر أن يستأنف تدريبات الجماعية غدًا الاثنين استعدادًا للمباراة المقبلة أمام بيراميدز والمقرر لها مساء الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.