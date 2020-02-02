رياضة | محمد صلاح يخطف "مكان" سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يخطف "مكان" سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل محمد صلاح هدفين لصالح ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد ليصبح برصيده 14 هدفا في قائمة هدافس الدوري الإنجليزي.

وانتزع محمد صلاح المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال، وماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، وداني إنجز هداف ساوثهامبتون لكن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي يتصدر القائمة برصيد 17 هدفًا يليه سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ16هدفًا.

وذكرت شبكة "سكاوكا" للإحصائيات أن صلاح تفوق على الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم ليفربول السابق، وبرشلونة الحالي، في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي.

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وأحرز محمد 70 هدفا في البريميير ليج بواقع هدفين مع تشيلسي، و68 هدفا مع ليفربول خلال 96 مباراة، بينما سجل لويس سواريز 69 هدفا مع الريدز في 110 مباراة، وما زال بذلك سواريز يتقدم على صلاح بفارق هدف واحد فقط في قائمة أفضل 5 هدافي ليفربول التاريخيين.

وجاءت قائمة هدافي ليفربول كالتالي: روبي فاولر (128)، ستيفين جيرارد (120)، مايكل أوين (118)، لويس سواريز (69)، محمد صلاح (68).