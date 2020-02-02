رياضة | بداية جيدة لسلة عين شمس في أسبوع فتيات الجامعات الخامس

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استهل فريق السلة طالبات لجامعة عين شمس مبارياته بفوز مستحق ٤٠ نقطة مقابل ١٣ لفريق السلة طالبات جامعة بنى سويف، كما يلتقي فريق كرة القدم الخماسي طالبات الجامعة مع نظيره من جامعة حلوان بعد قليل.و تستمر فاعليات جميع الأنشطة والمسابقات "مجلة الحائط والشعر والطالب المثالي والمعرض العلمى ومعسكر الجوالة.



حيث يشارك وفد طالبات جامعة عين شمس بأسبوع فتيات الجامعات الخامس تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الشباب.