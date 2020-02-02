رياضة | الهلال السوداني يعتذر للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السوداني يعتذر للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر مجلس إدارة نادى الهلال السوداني للشعب المصري ونادي الأهلي عن الأحداث التى شهدتها مباراة الفريقين أمس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال محجوب عبد القادر مسؤول العلاقات العامة بنادى الهلال السودانى فى تصريحات إعلامية : "نعتذر للشعب المصرى والأهلي ولكنها حالات فردية غير مقصودة نهائيًا فلم نكن نتمنى أن يظهر اللقاء بهذه الصورة".

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وكان الأهلي قد تعادل مع الهلال 1-1 وتأهل إلى دور الثمانية من بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد احتلال المركز الثانى فى المجموعة برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي التونسى الذي تصدر برصيد 12 نقطة.