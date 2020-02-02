رياضة | الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استفسر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من مراقب مباراة الهلال السوداني يوم أمس على إلغاء اللقاء بعد اقتحام جماهير الهلال للملعب أكثر من مرة خلال سير اللقاء.

وأبلغ مراقب المباراة سيد عبد الحفيظ برفضه فكرة إلغاء المباراة حتي لا تحدث كارثة في الملعب نظراً للحشد الجماهير الكبير في الجوهرة الزرقاء.

وقال مراقب المباراة لسيد عبد الحفيظ نصاً: "لو قمت بإلغاء المباراة ستحدث كارثة في الملعب".

وتخوف مراقب المباراة من اتخاذ قرار بإلغاء المواجهة خوفاً من رد فعل جماهير الهلال السوداني المشحونة داخل الملعب ولذلك حرص على الخروج باللقاء لبر الآمان.

وكان الأهلي قد تعادل يوم أمس مع فريق الهلال السوداني 1-1 وخطف بطاقة التأهل والعبور لدور الثمانية كوصيف للمجموعة بعد تأهل النجم الساحلي متصدراً عقب فوزه على بلاتينوم بهدفين دون رد.