رياضة | عاجل.. الكاف يفتح التحقيق في أزمة مباراة الأهلي والهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكاف يفتح التحقيق في أزمة مباراة الأهلي والهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لختتمت منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء أمس السبت، وتأهل عقد الفرق الكاملة، بعدما حسم النجم الساحلي التونسي والأهلي، أخر مقعدين بالمجموعة الثانية.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على الدعوة لاجتماع عاجل بين أعضائه لمناقشة ألف مباراة الهلال السوداني والأهلي والتي شهدت أحداث مؤسفة في ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان.

ومن المقرر أن يناقش الكاف، أحداث المباراة وما شهدته من اقتحام الجماهير إلى أرضية الملعب قبل تدخل قوات الأمن، اعتراضًا على بعض القرارات التحكيمية.

كما يطلع الكاف على تقرير المغربي رضوان جيد حكم المباراة، لمشاهدة ما تم تدوينه من أحداث خلالها واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب أحداث مباراة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد عبدالحفيظ، أن اللائحة، تنص على احتساب نتيجة المباراة بفوز الفريق الضيف بهدفين دون رد، في حال اقتحام جماهير المستضيف أرضية الملعب.

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ويستند الأهلي في شكواه، الاستشهاد بتقرير حكم المباراة، والجماهير التي هبطت إلى أرضية الملعب، وقيام قوات الأمن السودانية بعمل كاردون حول الجهاز الفني واللاعبين.

وكان المغربي رضوان جيد حكم مباراة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الهلال السوداني، أوقف المباراة لما يقرب من عشر دقائق بسبب الاقتحام الجماهيري.

واقتحم عدد من الجماهير السودانية ارض الملعب، بالإضافة إلى القاء زجاجات المياة وكراسي المدرجات.

واعترضت الجماهير على قرارت الحكم المغربي، بالإضافة إلى اعتراض لاعبو الفريق السوداني وجهازه الفني.

وانتهت مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، بهدف لكل فريق لحساب الجولة الأخيرة لدور المجموعات، ليضمن المارد الأحمر تأهله للدور الثاني رفقة النجم الساحلي التونسي صاحب صدارة المجموعة.