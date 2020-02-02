رياضة | أسهل قرعة للأهلي في دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسهل قرعة للأهلي في دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتأهل النادي الأهلي وصيفاً لمجموعته برصيد 11 نقطة فيما خطف النجم الساحلي بطاقة الصدارة برصيد 12 نقطة بعد فوزه يوم أمس على فريق بلاتينيوم في تونس.
وأصبح الأهلي أمام مواجهة من العيار الثقيل في الدور ربع النهائي من البطولة نظراً لخوضه معركة مع واحد من الفرق التي تصدرت مجموعتها في البطولة وهم مازيمبي الكونغولي متصدر المجموعة الأولي أو صن داونز متصدر المجموعة الثالثة أو الترجي التونسي متصدر المجموعة الرابعة.
وبالنظر للثلاثة احتمالات سنجد أن مواجهة مازيمبي قد تكون الأسهل للأهلي بسبب انخفاض مستوي الفريق الكونغولي بالفترة الاخيرة فلم يعد يشكل خطورة كبيرة على المنافسين كما تعود في السنوات الماضية.
أما مواجهة صن دوانز قد تكون أقوي نسبياً من مازيمبي، لأن الفريق الجنوب إفريقي دائماً ما يجيد اللعب السهل والجماعي ويلعب بشكل مفتوح سواء في أرضه وسط جماهيره أو خارج ملعبه.
بالنسبة للمواجهة الثالثة وهي الأصعب أمام الترجي التونسي، فالكل يعرف المخاطر التي سيواجهها الأهلي في هذه المباراة للعديد من الأسباب أولها خبرة الترجي الكبيرة في إفريقيا وطموحه المتواصل في الوصول للنهائي والحفاظ على اللقب الذي خطفه من الأهلي في النسخة السابقة.