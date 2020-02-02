شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد مستعد لملاقاة عرض تشيلسي لضم سانشو والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان نادي ​مانشستر يونايتد​ يستعد لملاقاة العرض الذي قدمه نادي تشيلشي لضم لاعب نادي ​بوروسيا دورتموند​ الانكليزي ​جايدون سانشو​ الى الاولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة على الرغم من ان نجاح الشياطين الحمر بضم قائد نادي سبورتينغ لشبونة برونو فرنانديز الى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة مقابل 68 مليون باوند.

واضافت الصحيفة ان اللاعب الانكليزي يستعد لترك البندسليغا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في وقت اعرب البلوز عن رغبتهم بتأمين متطلبات بوروسيا دورتموند للتخلي عن سانشو.

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