شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يريد ضم مهاجم برشلونة الى صفوف فريقه والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن رغبة اسطورة كرة القدم الانكليزية والشريك في ملكية نادي انتر ميامي بالحصول على خدمة مهاجم نادي ​برشلونة​ الفرنسي ​انطوان غريزمان​، حيث اشارت الصحيفة الى ان بيكهام يحاول اقناع ثيم بالانتقال الى صفوف فريقه الذي يلعب في الدوري الاميركي الممتاز.

واضافت الصحيفة ان بيكهام يحاول جس نبض غريزمان للانتقال الى صفوفه بعد ان حاول التواصل مع نجوم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي، الاورغوياني لويس سواريز والاسباني سيرجيو بوسكيتش، في وقت يحاول بيكهام اقناع غريزمان بالتوجه الى الولايات المتحدة مع العلم ان البند الجزائي في عقده يصل الى 800 مليون يورو.

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