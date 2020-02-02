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شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يعلق على ردة فعل مبابي الغاضبة والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
أشار توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان إلى أنه يحتاج إلى ليلة نوم جيدة قبل أن يقرر ما إذا كان كيليان مبابي سيُعاقب على ردة فعله الغاضبة على استبداله خلال مباراة مونبلييه.
وقال توخيل: "أنا المدرب، وعلى شخص ما أن يقرر من الذي يخرج ومن سيأتي. إنه أنا. مبابي ذكي للغاية، فهو يعرف ما يفعله. إنه لا يحب الخروج، لا أحد يحب الخروج. هذه ليست صورة جيدة، لكننا لسنا النادي الوحيد الذي يتعامل مع هذا النوع من الأشياء" .
وأضاف: "هذا ليس جيدًا، لأنه يفتح موضوعات تتعارض مع الحالة الذهنية للفريق. سيء للغاية. أنا لست غاضبًا، لكنني حزين لأنه ليس أمرا ضروريًا. أوضحت له سبب قيامنا بذلك. سأقرر دائمًا الجوانب الفنية. نحن لا نلعب التنس، نلعب كرة القدم ويجب أن نحترم الجميع".
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