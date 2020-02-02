توخيل يعلق على ردة فعل مبابي الغاضبة

الأحد 2 فبراير 2020

أشار توماس ​توخيل​ مدرب فريق ​باريس سان جيرمان​ إلى أنه يحتاج إلى ليلة نوم جيدة قبل أن يقرر ما إذا كان كيليان ​مبابي​ سيُعاقب على ردة فعله الغاضبة على استبداله خلال مباراة مونبلييه.



وقال توخيل: "أنا المدرب، وعلى شخص ما أن يقرر من الذي يخرج ومن سيأتي. إنه أنا. مبابي ذكي للغاية، فهو يعرف ما يفعله. إنه لا يحب الخروج، لا أحد يحب الخروج. هذه ليست صورة جيدة، لكننا لسنا النادي الوحيد الذي يتعامل مع هذا النوع من الأشياء" .

وأضاف: "هذا ليس جيدًا، لأنه يفتح موضوعات تتعارض مع الحالة الذهنية للفريق. سيء للغاية. أنا لست غاضبًا، لكنني حزين لأنه ليس أمرا ضروريًا. أوضحت له سبب قيامنا بذلك. سأقرر دائمًا الجوانب الفنية. نحن لا نلعب التنس، نلعب كرة القدم ويجب أن نحترم الجميع".