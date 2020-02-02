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شكرا لقرائتكم خبر عن سبعة أهداف لهالاند مع دورتموند في 3 مباريات والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
تمكن اللاعب إيرلينغ هالاند من إثبات جدارته ضمن صفوف فريق بوروسيا دورتموند منذ انتقاله من فريق ريد بول سالزبورغ.
وقد سجل 7 أهداف خلال 3 مباريات له مع دورتموند، كان آخرها مباراة يونيون برلين في الدوري الألماني التي انتهت بفوز دورتموند بخماسية نظيفة، سجل خلالها هالاند هدفين.
كما أنه تمكن من تسجل هاتريك ثلاثة أهداف خلال المباراة الأولى له مع دورتموند ضد أوغسبورغ، على الرغم من أنه لم يبدأ المباراة.
كما سجل هدفين خلال مباراة دورتموند وكولن التي انتهت بفوز دورتموند 5-1.
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