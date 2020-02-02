شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يقدم عرضاً ضخماً لضم فان دايك من ليفربول والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان متصدر ​الدوري الايطالي​ لكرة القدم نادي ​يوفنتوس​ قام بخطوة مفاجئة من خلال تقديم عرض لقائد خط دفاع نادي ​ليفربول​ الهولندي ​فيرجيل فان دايك​ وصل الى 150 مليون باوند.

واضافت الصحيفة ان الفريق الايطالي يعتقد ان فان دايك سيرغب بالحصول على مغامرة جديدة خلال الفترة القادمة في حال نجح في الفوز مع فريقه الحالي بلقب الدوري الانكليزي الممتاز بعد ان كان قد فاز في الموسم الماضي بلقب دوري ابطال اوروبا على حساب نادي توتنهام هوتسبيرز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يقدم عرضاً ضخماً لضم فان دايك من ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.