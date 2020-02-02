شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل بالصور | «فايلر» يجيد أمام الهلال السوداني.. وناقوس خطر يدق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق النادي الأهلي الهدف المنشود بالتأهل لدور الثمانية بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أرض الهلال في الجوهرة الزرقاء ليتأهل الأهلى في المركز الثاني بعد النجم الذي فاز بثنائية على بلاتينيوم.

بدأ فايلر اللقاء بتغيير مفاجئ وإشراك أيمن أشرف بدلا من على معلول بجوار ياسر إبراهيم وربيعة وعلى اليمين محمد هاني بدلا من فتحي المصاب وخلفهم الشناوي بالطبع، في وسط الملعب السولية وديانج ثم الشحات على اليمين وقفشة في الوسط وعلى اليسار أجايي وفي الأمام مروان محسن.

بينما الهلال اعتمد على 4.2.3.1 بتغيير في مركز الظهير الإيسر بإشراك عبداللطيف بوي الذي يلعب في الأصل قلب دفاع وذلك لانخفاض مستوي فارس عبدالله الظهير الأيسر الأساسي والذي لعب عليه فايلر في لقاء الذهاب بشكل كبير وسجل هدف الأهلي الأول من هذه الناحية بالإضافة إلى اللعب بمهاجمين الشعلة وعماد محسن.

هل وفق فايلر في التشكيل؟

بالطبع نعم، أطهر الطاهر هو أفضل لاعب للهلال ويلعب في مركز الظهير الأيمن وكان يجب على فايلر إيقافه وهو ما نجح فيه بالفعل، أطهر الطاهر سجل هدفين للهلال وصنع هدف خلال مشوار الفريق في دوري الأبطال.. فيكفي أن اللاعب خلال 90 دقيقة بالكامل لعب 7 كرات عرضية بينها عرضية صحيحة واحدة فقط ومعدل عرضيات الطاهر الصحيحة أكثر من 6 كرات عرضية كل مباراة.

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نجح الأهلي خلال الشوط الأول في فرض سيطرته الكاملة على المباراة رغم عدم تشكيل خطورة على الهلال، نسبة استحواذ الأهلي كانت 60% خلال الشوط الأول وسدد على المرمي 6 كرات مقابل 2 فقط للهلال، ونجح أيمن أشرف خلال الشوط الأول من إيقاف أطهر الطاهر نظرًا لانطلاقاته خلفه بالإضافة إلى دور أجايي الدفاعي الممتاز خلال الشوط الأول وأفقد الهلال قوته ولم يسدد الهلال أي كرة بين القائمين والعارضة خلال الشوط الأول بالكامل لكن ما يؤخذ على أيمن أشرف الحصول على إنذار مجاني في الدقيقة 5 بعد الاصطدام بالحارس السوداني دون داعي.

بدأ الشوط الثاني بنشاط هجومي للأهلي واستطاع حسين الشحات الانطلاق من الناحية اليمني وبتمريره رائعة من السولية يلعبها عرضية لقفشة ليسجل هدف التقدم وهو مطابق لهدف الأهلي الأول في مباراة القاهرة.

تحليل الأهلي والهلال السوداني

تحليل الأهلي والهلال السوداني

بعد الهدف سيطر الأهلي أكثر على المباراة لكن تغيير فايلر الأول في الدقيقة 60 لم يكن موفقًا بخروج قفشة ونزول وليد سليمان، قفشة كان في يومه وكان يقدم مباراة جيده ويقدم ربط جيد بين خط الوسط والهجوم، نسبة استحواذ الأهلي وصلت لـ60% حتي الدقيقة 60 بعدها انخفض الاستحواذ بالكامل وسيطر الهلال على المباراة بنسبة تتخطي الـ70%.

تغيير فايلر الثاني كان بنزول كهربا بدلا من جونيور أجايي ومع أول لمسة لكهربا ينفرد بالمرمي ويتباطئ ويهدر الكرة بشكل غريب لترتد الكرة بعد دقائق بهدف التعادل للهلال بخطأ دفاعي ساذج من أيمن أشرف الذي لم يضم للداخل بالإضافة إلى القلة العددية للاعبي الأهلي مقابل لاعبي الهلال داخل منطقة الجزاء.

تحليل الأهلي والهلال السوداني

ياسر إبراهيم قدم مباراة بطولية قبل الخروج من الملعب للإصابة في الدقيقة الأخيرة، إبراهيم كان أكثر لاعب تشتيتًا للكرات «7 كرات». وبالرغم من عدم ظهور مروان بشكل جيد إلا أنه استطاع الفوز بـ11 كرة هوائية مشتركة من أصل 15 وله رقم سلبي آخر بأنه أكثر اللاعبين فقدًا للكرة 24 مرة.

في المجمل حقق الأهلي التأهل لكن ينبغي على فايلر الحذر من نقطتين، الأولى هي إهدار الفرص السهلة واللعب على النقاط الصغيرة، مباراة الهلال الأولى كان فائزًا حتي الدقيقة 92 وتلقي هدفًا بخطأ دفاعي ساذج.. في مباراة بلاتينيوم أهدر كهربا فرصة التعادل من داخل الـ6 ياردات وفي مباراة الهلال أهدر كهربا فرصة كبيرة كانت ستنهي اللقاء وتعلن تأهل الأهلي في المركز الأول.

والنقطة الثانية هي تغيير اللاعب المحوري، محمد مجدي قفشة قدم مباراة ممتازة وكان حلقة وصل للأهلي ليقوم فايلر بسحبه من الملعب في الدقيقة 65.