شكرا لقرائتكم خبر عن «قفشة»: لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية.. والفريق استحق الصعود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في تخطي عقبة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والصعود إلى ربع نهائي البطولة.

Advertisements

وأضاف اللاعب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: الأهلي استحق الصعود وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية؛ سواء من شارك أو من كان خارج التشكيل، خاصة أننا جميعا نسعى لقيادة الأهلي للأدوار النهائية من أجل استعادة اللقب الإفريقي.

وأوضح أن الأهلي خاض مباراة الهلال في ظروف جماهيرية صعبة جدا وعصيبة، والجميع شاهد ما حدث في المباراة، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي خاضوا المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز، والجميع كانت لديهم رغبة شديدة في ذلك ولكن في النهاية تحقق الهدف المطلوب بحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وذكر قفشة أن الفريق أغلق حاليا ملف البطولة الإفريقية بعد تحقيق هدف هذه المرحلة، ويبدأ الجميع على الفور التفكير في مباراة بيراميدز المهمة في الدوري الخميس المقبل، والتي نسعى خلالها لتحقيق الفوز، من أجل مواصلة الانتصارات المحلية.