شكرا لقرائتكم خبر عن «قفشة»: لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية.. والفريق استحق الصعود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في تخطي عقبة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والصعود إلى ربع نهائي البطولة.
وأضاف اللاعب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: الأهلي استحق الصعود وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية؛ سواء من شارك أو من كان خارج التشكيل، خاصة أننا جميعا نسعى لقيادة الأهلي للأدوار النهائية من أجل استعادة اللقب الإفريقي.
وأوضح أن الأهلي خاض مباراة الهلال في ظروف جماهيرية صعبة جدا وعصيبة، والجميع شاهد ما حدث في المباراة، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي خاضوا المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز، والجميع كانت لديهم رغبة شديدة في ذلك ولكن في النهاية تحقق الهدف المطلوب بحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.
وذكر قفشة أن الفريق أغلق حاليا ملف البطولة الإفريقية بعد تحقيق هدف هذه المرحلة، ويبدأ الجميع على الفور التفكير في مباراة بيراميدز المهمة في الدوري الخميس المقبل، والتي نسعى خلالها لتحقيق الفوز، من أجل مواصلة الانتصارات المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر «قفشة»: لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية.. والفريق استحق الصعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.