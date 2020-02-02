شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: شخصية الأهلي كلمة السر في التأهل الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في التأهل إلى الدور ربع النهائي بدوري الأبطال الإفريقي.
وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: حققنا المطلوب من مباراة الهلال، وتخطينا مرحلة صعبة في مشوار البطولة ولدينا أهداف أخرى نتطلع لتحقيقها، ولن نتخلى عن حلم انتزاع اللقب الإفريقي.
وأوضح أن شخصية لاعبي الأهلي كانت كلمة السر في حسم بطاقة التأهل، مؤكدًا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية.
وأتم ياسر إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن الروح القتالية التي ظهر عليها لاعبو الأهلي أمس في مباراة الهلال السوداني، تعود لحالة الإصرار والعزيمة التي تملكها الجميع؛ لاستكمال مشوار البطولة الإفريقية بنجاح؛ وتحقيق الهدف الأسمى بحصد لقب دوري الأبطال.
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