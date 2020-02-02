شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يرصد 90 مليون إسترليني لضم «كوليبالي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرصد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع المدافع السنغالي لنادي نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي.
وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، يرى المدير الفني للشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير في «كوليبالي» الخيار الأمثل لمجاورة هاري ماجواير في خط دفاع الفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يشعر بالغضب منذ إقالة النادي للمدرب كارلو أنشيلوتي وتعيين جينارو جاتوزو بديلًا له في ديسمبر الماضي، إذ ادعت تقارير انهيار العلاقة بينه وبين رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس.
ولفتت «ميرور» إلى متابعة اليونايتد للاعب على مدار أشهر ماضية، موضحة أن النادي سيتحرك الآن للحصول على خدماته في الصيف.
وبجانب قيمة الصفقة الضخمة، فإن الشياطين الحمر سيجعل «كوليبالي» اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق من أجل إقناعه بإتمام الصفقة، ليحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وهو الراتب الذي يحصل عليه حاليًا الحارس ديفيد دي خيا، أعلى لاعبي مانشستر يونايتد أجرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يرصد 90 مليون إسترليني لضم «كوليبالي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.