شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يرصد 90 مليون إسترليني لضم «كوليبالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرصد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع المدافع السنغالي لنادي نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي.

وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، يرى المدير الفني للشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير في «كوليبالي» الخيار الأمثل لمجاورة هاري ماجواير في خط دفاع الفريق.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يشعر بالغضب منذ إقالة النادي للمدرب كارلو أنشيلوتي وتعيين جينارو جاتوزو بديلًا له في ديسمبر الماضي، إذ ادعت تقارير انهيار العلاقة بينه وبين رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس.

ولفتت «ميرور» إلى متابعة اليونايتد للاعب على مدار أشهر ماضية، موضحة أن النادي سيتحرك الآن للحصول على خدماته في الصيف.

وبجانب قيمة الصفقة الضخمة، فإن الشياطين الحمر سيجعل «كوليبالي» اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق من أجل إقناعه بإتمام الصفقة، ليحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وهو الراتب الذي يحصل عليه حاليًا الحارس ديفيد دي خيا، أعلى لاعبي مانشستر يونايتد أجرًا.