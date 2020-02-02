شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة الرقم 11 التي تمنح الأهلي دائمًا بلوغ النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2019-2020، إثر انتزاع المركز الثاني في مجموعته بالتعادل مع الهلال السوداني بالجولة الختامية لمرحلة المجموعات.

وجمع الأهلي 11 نقطة منحته الصعود ثانياً لمجموعته التي تصدرها النجم الساحلي التونسي بـ 12 نقطة بعد فوزه على بلاتينيوم الزيمبابوي بثنائية نظيفة.

وعلى مدار تاريخ مشاركات الأهلي في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا منذ عام 1999 تمكن الفريق من الوصول للنقطة 11 خلال 4 مرات سابقة قبل أن يكرر الفريق الأحمر السيناريو في مجموعات النسخة الحالية.

وكان الأهلي هو طرف الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا في المرات الأربعة التي جمع خلالها 11 نقطة، وهي على النحو التالي:

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في نسخة 2006 أوقعت القرعة الأهلي في مجموعة تضم أندية الصفاقسي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري وأشانتي كوتوكو الغاني، وصعد الأهلي بعد احتلال المركز الثاني بمجموعته برصيد 11 نقطة وبلغ الدور النهائي في تلك النسخة وتُوج بها على حساب الصفاقسي التونسي.

يعود الأهلي من جديد لجمع 11 نقطة خلال مغامرته في أدغال القارة السمراء بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2012 وذلك في مجموعة ضمت كل من مواطنه الزمالك وتشيلسي الغاني ومازيمبي الكونغولي، وكان المارد الأحمر طرفاً للنهائي، وتُوج باللقب أيضاً في تلك النسخة على حساب الترجي التونسي.

للمرة الثالثة يجمع الأهلي 11 نقطة في مجموعته بدوري الأبطال وذلك في نسخة 2013، ومجموعة ضمت بجواره كل من أورلاندو الجنوب أفريقي وليوبارز الكونغولي والزمالك، وتأهل الفريق للنهائي وحصد اللقب على حساب أورلاندو الجنوب أفريقي.

المرة الرابعة كانت في مجموعات دوري الأبطال 2017 بعد منافسة شرسة على البطاقة الثانية مع زاناكو الزامبي، فجمع الأحمر 11 نقطة نظير مواجهاته أمام كل من الوداد المغربي والقطن الكاميروني وزاناكو الزامبي، وكان أحد طرفي النهائي القاري ولكنه حقق الوصافة وخسر اللقب أمام وداد المغرب.

تُرى هل تكتمل مفارقة الرقم 11 مع الأهلي وتفتح له الباب للمرة الخامسة لبلوغ النهائي القاري في النسخة الجارية لدوري الأبطال؟