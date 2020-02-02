شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي يُخطر الإسماعيلي بموعد نصف نهائي البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي خطابًا رسميًا من الاتحاد العربى لكرة القدم، يفيد بتحديد موعد مباراتي الفريق، ضمن منافسات الدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».
يذكر أن الإسماعيلي قد تأهل لهذا الدور بعد إقصاء الاتحاد السكندري، بالفوز ذهابًا في الإسكندرية والتعادل في العودة على ملعب الإسماعيلية، وينتظر الفريق منافسه الذي سيتحدد بعد مباراة الإياب بين الرجاء المغربي ومولودية الجزائر، بعدما تغب الفريق المغربي بنتيجة 2-1 على ملعب الفريق الجزائري في لقاء الذهاب.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، تقرر إقامة لقاء الذهاب بالإسماعيلية يوم 16 فبراير الجارى، فيما ستقام مباراة العودة في حال مواجهة الرجاء المغربي يوم 15 مارس، بينما ستقام المواجهة يوم 25 فبراير الحالي إذا كان المنافس مولودية الجزائر.
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