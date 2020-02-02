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سيميوني يتحدث عن هزيمة فريقه امام ريال مدريد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيميوني يتحدث عن هزيمة فريقه امام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

تحدث المدرب الارجنتيني لنادي ​اتلتيكو مدريد​ ​دييغو سيميوني​ عن هزيمة فريقه امام ​ريال مدريد​ في ديربي العاصمة الإسبانية، بهدف دون رد، في الليغا.

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ونشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات سيميوني التي اتت كالاتي: "الشوط الأول كان جيدًا والشوط الثاني بدأنا بشكل جيد، كنا نحاول تسجيل هدف التعادل حتى النهاية".

واضاف: "كانت المباراة حتى الشوط الأول جيدة جدًا، في الشوط الثاني تفوق ريال مدريد في البداية، استبدلنا ، ولم نتمكن من تسجيل هدف".

وعن عدم احتساب ركلة جزاء للاعبه ألفارو موراتا، قال: "لم أر اللقطة جيدًا، وهذا دور الـ VAR.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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