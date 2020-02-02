سيميوني يتحدث عن هزيمة فريقه امام ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

تحدث المدرب الارجنتيني لنادي ​اتلتيكو مدريد​ ​دييغو سيميوني​ عن هزيمة فريقه امام ​ريال مدريد​ في ديربي العاصمة الإسبانية، بهدف دون رد، في الليغا.

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ونشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات سيميوني التي اتت كالاتي: "الشوط الأول كان جيدًا والشوط الثاني بدأنا بشكل جيد، كنا نحاول تسجيل هدف التعادل حتى النهاية".

واضاف: "كانت المباراة حتى الشوط الأول جيدة جدًا، في الشوط الثاني تفوق ريال مدريد في البداية، استبدلنا موراتا، ولم نتمكن من تسجيل هدف".

وعن عدم احتساب ركلة جزاء للاعبه ألفارو موراتا، قال: "لم أر اللقطة جيدًا، وهذا دور الـ VAR.