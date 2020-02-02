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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيميوني يتحدث عن هزيمة فريقه امام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
تحدث المدرب الارجنتيني لنادي اتلتيكو مدريد دييغو سيميوني عن هزيمة فريقه امام ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، بهدف دون رد، في الليغا.
ونشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات سيميوني التي اتت كالاتي: "الشوط الأول كان جيدًا والشوط الثاني بدأنا بشكل جيد، كنا نحاول تسجيل هدف التعادل حتى النهاية".
واضاف: "كانت المباراة حتى الشوط الأول جيدة جدًا، في الشوط الثاني تفوق ريال مدريد في البداية، استبدلنا موراتا، ولم نتمكن من تسجيل هدف".
وعن عدم احتساب ركلة جزاء للاعبه ألفارو موراتا، قال: "لم أر اللقطة جيدًا، وهذا دور الـ VAR.
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