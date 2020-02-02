سبعة أهداف لهالاند مع دورتموند في 3 مباريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

تمكن اللاعب إيرلينغ ​هالاند​ من إثبات جدارته ضمن صفوف فريق بوروسيا ​دورتموند​ منذ انتقاله من فريق ريد بول سالزبورغ.

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وقد سجل 7 أهداف خلال 3 مباريات له مع دورتموند، كان آخرها مباراة يونيون برلين في ​الدوري الألماني​ التي انتهت بفوز دورتموند بخماسية نظيفة، سجل خلالها هالاند هدفين.

كما أنه تمكن من تسجل هاتريك ثلاثة أهداف خلال المباراة الأولى له مع دورتموند ضد أوغسبورغ، على الرغم من أنه لم يبدأ المباراة.

كما سجل هدفين خلال مباراة دورتموند وكولن التي انتهت بفوز دورتموند 5-1.