شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

محمد الدمتناوي

تقام اليوم الأحد 2-2-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة برشلونة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني، ومباراة توتنهام ومانشستر سيتى في الدوري الإنجليزي.

حيث يلتقي توتنهام أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف برشلونة نظيره ليفانتي، في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

موعد مباريات الكونفدرالية الإفريقية

نواذيبو × بيراميدز، الساعة التاسعة مساء، على قناة beIN SPORT HD 5.

إينوجو رينجرز × المصرى البورسعيدى، الساعة التاسعة مساء، على قناة beIN SPORT HD 5.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي بيرنلي × آرسنال، الساعة الرابعة عصرا، على قناة beIN SPORT HD 2.

توتنهام هوتسبير × مانشستر سيتي، الساعة السادسة والنصف مساء، على قناة beIN SPORT HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني ليجانيس × ريال سوسيداد، الساعة الواحدة ظهرا، على قناة beIN SPORT HD 3.

إيبار × ريال بيتيس، الساعة الثالثة عصرا، على قناة beIN SPORT HD 3.

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أتلتيك بلباو × خيتافي، الساعة الخامسة مساء، على قناة beIN SPORT HD 3.

إشبيليه × ديبورتيفو ألافيس، الساعة السابعة والنصف مساء، على قناة beIN SPORT HD 3.

برشلونة × ليفانتي، الساعة العاشرة مساء، على قناة beIN SPORT HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي يوفنتوس × فيورنتينا، الساعة الواحدة والنصف ظهرا، على قناة beIN SPORT HD 4.

أتلانتا × جنوى، الساعة الرابعة عصرا، على قناة beIN SPORT HD 8.

لاتسيو × سبال، الساعة الرابعة عصرا، على قناة beIN SPORT HD 7.

ميلان × هيلاس فيرونا، الساعة الرابعة عصرا، على قناة beIN SPORT HD 4.

ليتشي × تورينو، الساعة الرابعة عصرا، على قناة beIN SPORT HD 4.

أودينيزى × انتر ميلان، الساعة العاشرة إلا الربع مساء، على قناة beIN SPORT HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي نيس × ليون، الساعة الرابعة عصرا، على قناة beIN SPORT HD 6.

ميتز × سانت ايتيان، الساعة السادسة مساء، على قناة beIN SPORT HD 6.

بوردو × مارسيليا، الساعة العاشرة مساء، على قناة beIN SPORT HD 6.

مواعيد مباريات الدوري الألماني كولن × فرايبورج، الساعة الرابعة والنصف عصرا، على قناة beIN SPORT HD 5.

بادربورن × فولفسبورج، الساعة السابعة مساء، على قناة beIN SPORT HD 5.