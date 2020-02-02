شكرا لقرائتكم سيدات طائرة سبورتنج يبدأن البطولة العربية فى الشارقة الإماراتية الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها مدينة الشارقة الإماراتية بعد غد الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 12 فبراير الجارى .

يقع فريق سبورتنج السكندرى فى هذه البطولة ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من، الصفاقسى التونسى وجامعة نورة السعودى والارقة الإماراتى .

بينما تضم المجموعة الثانية أندية كلا من، المجمع البترولى الجزائرى والأهلى البحرينى ودى لاسال الأردنى وتلدرة السورى والوصل الإماراتى .

و يلتقى فريق سبورتنج فى أولى مباراته بعد غدا الثلاثاء مع الصفاقسى التونسى، قبل أن يواجه يحصل على راحة الخميس، على أن يلتقى جامعة نورة السعودى الجمعة، قبل أن يختتم مشوار الدور الأول بمواجهة الشارقة الإماراتى السبت .

فيما تنطلق المسابقة غدا الاثنين، بمواجهات بين كلا من، الوصل الإماراتى مع دى لا سال الأردنى والأهلى البحرينى مع المجمع البترولى الجزائرى والشارقة الإماراتى مع جامعة نورة السعودى .

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فيما تشهد لقاءات الثلاثاء منافسة بين كل من بخلاف مباراة سبورتنج، تلدرة السورى مع المجمع البترولى الجزائرى وو الأهلى البحرينى مع الوصل الإماراتى .

أما لقاءات الأربعاء فتشهد منافسة بين كلا من، تلدرة السورى مع دى لا سال الأردنى والمجمع الجزائرى مع الوصل الإماراتى والصفاقسى التونسى مع الشارقة الإماراتى قبل أن تحصل الفرق المشاركة على راحة الخميس وتستكمل منافسات الدور الأول على مدار يومى الجمعة والسبت .

فيما تحصل جميع الفرق المشاركة على راحة من المباريات الأحد القادم، قبل أن يقام ربع النهائى الاثنين القادم ثم نصف النهائى الثلاثاء، على أن تختتم المنافسة الأربعاء .