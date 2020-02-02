شكرا لقرائتكم ماذا يحدث عندما يصعد الأهلى وصيفا.. التتويج بلقبين وخسارة مثلهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واحتل الأهلي مركز الوصافة عقب فوز النجم حيث أصبح رصيد الأخير 12 نقطة بفارق نقطة عن المارد الأحمر، في المقابل جاء الهلال في المركز الثالث برصيد عشر نقاط، وتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي الترتيب برصيد نقطة.

وسيواجه الأهلي أحد فرق التصنيف الأول أي أمام مازيمبي الكونغولي (متصدر المجموعة الأولى)، صنداونز الجنوب أفريقي (متصدر المجموعة الثالثة)، الترجي التونسي (متصدر المجموعة الرابعة).

وتعد تلك هى المرة الخامسة التى يتأهل فيها الأهلى كوصيف لمجموعته فلقد فعلها قبل ذلك المارد الأحمر فى 4 مناسبات أعوام 2001 و 2006 و 2010 و 2017 ، ونجح فى مرتين منها بالتتويج باللقب بينما ودع البطولة فى مناسبتين أيضاً .





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*نسخة 2001

حصد الأهلى فى هذه النسخة 12 نقطة خلف بترو اتلتيكو الانجولى ليواجه الترجى التونسى وينجح فى الوصول للمباراة النهائية بل والتتويج باللقب على حساب صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بثلاثية خالد بيبو الشهيرة.





*نسخة 2006

حصد الاهلى بطاقة التأهل لدور الثمانية فى نسخة 2006 كثانى مجموعته برصيد 11 نقطة خلف الصفاقسى التونسى المتصدر ، وواصل مسيرته بنجاح وهزم بطل تونس فى عقر داره بقذيقة محمد أبو تريكة فى النهائى الشهير برادس.





*نسخة 2010

حصد الاهلى ثمانى نقاط فقط فى نسخة 2010 ليتأهل كوصيف مجموعته خلف شبيبة القبائل الجزائرى ولكنه ودع البطولة أمام الترجى التونسى فى نصف النهائى بعدما فاز المارد الاحمر ذهاباً بهدفين مقابل هدف وخسر إياباً بهدف دون رد سجله انيرامو باليد .





*نسخة 2017

تأهل الاهلى كوصيف مجموعته برصيد 11 نقطة خلف الوداد المغربى وأستطاع المارد الأحمر أن يصل للمباراة النهائية ولكنه خسر البطولة أمام الوداد المغربى بعدما تعادل ذهاباً 1-1 وخسر إياباً 1-0 .