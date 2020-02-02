شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، نظيره فريق حرس الحدود، في السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري. موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود .. وسيحاول الزمالك أن ينتصر ويحصد الثلاث النقاط من أجل تحسين موقفه بالجدول والتقدم خطوة من منافسه النادي الأهلي الذي يتصدر جدول الدوري حالياً.

وكان الفريق الأبيض قد اكتفى بالتعادل الإيجابي خلال الجولة الماضية أمام فريق وادي دجلة. موعد مباراة الزمالك القادمةويحتل الزمالك حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة.

الزمالك ضد حرس الحدود

ولعب الفريق الأبيض 13 مباراة بالدوري المصري حتى الآن، انتصر في 7، وتعادل في 5، وخسر في 3. موعد مباراة الزمالك القادمةبينما فريق حرس الحدود فلديه 18 نقطة في المركز العاشر، بعدما خاض 15 مباراة بالمسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود .. وحقق فريق حرس الحدود الانتصار في 4 مباريات وتعادل في 6 وخسر في 5.