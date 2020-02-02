الزمالك يسجل رقما مميزا عقب نهاية دور المجموعات

جدة - عمرو شويل سجل فريق الزمالك رقما فريدا في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما بات الفريق الوحيد من أصل 16 فريقيا الذى لم يستقبل أى أهداف على ملعبه فى دور المجموعات.

وخاض الفريق الأبيض 3 مباريات على ملعبه، حيث فاز على فريق أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثانية على ملعب السلام بفضل ثنائية المغربي أشرف بن شرقى، ثم الفوز على فريق زيسكو الزامبي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة عن طريق بن شرقي ومصطفى محمد، ثم التعادل السلبى بدون أهداف مع فريق مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وتأهل الزمالك إلى الدور ربع النهائى، عقب احتلال المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق 5 نقاط عن المتصدر فريق مازيمبي الكونغولى المتأهل كأول المجموعة، وودع كل من زيسكو يونايتد الزامبى وأول أغسطس الأنجولى أصحاب المركز الثالث والرابع.

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وسيلعب الزمالك فى دور ربع النهائى مع أحد المتصدرين وهم كل من الترجى التونسى، صن داونز الجنوب أفريقى، والنجم الساحلى التونسى.

وينتظر الزمالك معرفة المنافس عقب إجراء القرعة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل 5 فبراير 2020 فى مقر الاتحاد الأفريقى فى القاهرة.

جدير بالذكر أن المتأهلين دور ربع النهائى هم مازيمبى الكونغولى والزمالك، النجم الساحلى والأهلى، الترجى التونسى والرجاء المغربى، صن داونز الجنوب أفريقى والوداد المغربى.