شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز يعاون إيمونيكي في تدريب المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مجلس إدارة نادى المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام على انضمام أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق إلى الجهاز المعاون للنيجيرى ايمانويل ايمونيكى فى تدريب الفريق الفيومى، على أن يتولى منصب المدرب العام.

ومن المقرر أن ينضم أيمن عبد العزيز للجهاز الفنى للمقاصة عقب الانتهاء من مباراة سموحة المقرر لها غدا الاثنين.

وعلم "الخليج 365" أن محمد عبد السلام استأذن أحمد حسام ميدو المدير الفنى فى بقاء سيد متولى بمنصب مدير شئون اللاعبين والفرنسى جريجورى مخطط الأحمال، لاسيما بعد الحالة البدنية العالية التى ظهر عليها لاعبو الفريق الفيومى فى وجوده.

ويتكون جهاز ايمونيكى فى المقاصة من كل من وليد هويدى مدير الكرة وأيمن عبد العزيز مدربا عاما وجمال عمر وأحمد حسام مدربين وسيد متولى مدير شئون اللاعبين وجريجورى مخطط أحمال وخالد عبد الله مدربا لحراس المرمى.

وتعاقد مجلس إدارة نادى مصر المقاصة مع النيجيرى إيمانويل أمونيكى، ليتولى منصب المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى، ويمتد تعاقد المقاصة مع أمونيكى لمدة عام ونصف العام.

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وتم توقيع العقد فى الاسكندرية بحضور الجهاز المعاون واحمد عباس وكيل ايمانويل.

ومن المقرر أن يتولى إيمانويل المهمة رسميا بعد مباراة الفريق أمام سموحة، والتى ستقام فى السابعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة عشرة للدوري.

وحرص أمونيكى على زيارة معسكر فريق المقاصة المقام حاليا بالإسكندرية بصحبة اللواء محمد عبد السلام رئيس النادى، وتعرف المدير الفنى الجديد للفريق على أفراد جهازه المعاون.

ومن المقرر أن يقود جمال عمر الفريق فى مباراة سموحة، على أن يتابع أمونيكى المباراة من مقصورة استاد الاسكندرية.

وأكد اللواء محمد عبد السلام أن إيمانويل أمونيكى يعد أحد النجوم العالميين ولديه خبرات كبيرة، بجانب معرفته الجيدة بالكرة المصرية بحكم الفترة التى قضاها كلاعب فى صفوف نادى الزمالك، وله خبرات كمدرب فى الدول الأفريقية، وهو ما جعل إدارة المقاصة حريصة على التعاقد معه لنهاية الموسم الحالى، على أن يتم تجديد التعاقد لموسم جديد بموافقة الطرفين وبنفس الشروط.