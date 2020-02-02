شكرا لقرائتكم قفشة: الأهلى استحق التأهل.. واللاعبون على قدر المسئولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال قفشة إن الأهلي استحق الصعود وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية؛ سواء من شارك أو من كان خارج التشكيل، خاصة أننا جميعا نسعى لقيادة الأهلي للأدوار النهائية من أجل استعادة اللقب الإفريقي.

وتعادل الأهلي مع الهلال بهدف لمثله أمس في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وسجل أفشة هدف الاهلي.

وشهدت مباراة الأهلى أمام الهلال السوداني فى الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات فى أرض الملعب على لاعبى الفريق، واستمرت الأحداث بنزول بعض الجماهير أرض الملعب، إلا أن قوات الأمن لاحقتهم كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية فى الملعب وسط أجواء مشحونة، كما نزل بعض مسئولى الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمنى حول لاعبى الأهلى لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.

Advertisements

وأوضح أن الأهلي خاض مباراة الهلال في ظروف جماهيرية صعبة جدا وعصيبة، والجميع شاهد ما حدث في المباراة، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي خاضوا المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز، والجميع كانت لديهم رغبة شديدة في ذلك ولكن في النهاية تحقق الهدف المطلوب بحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي وسيواصل الفريق رحلة البطولة إلى أن يحقق اللقب الافريقي.

وذكر قفشة أن الفريق أغلق حاليا ملف البطولة الإفريقية بعد تحقيق هدف هذه المرحلة، ويبدأ الجميع على الفور التفكير في مباراة بيراميدز المهمة في الدوري الخميس المقبل، والتي نسعى خلالها لتحقيق الفوز، من أجل مواصلة الانتصارات المحلية.

ووصلت بعثة الأهلى إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من السودان بعد التعادل مع الهلال أمس فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وتأهل الأحمر لدور الثمانية بعدما حل ثانياً فى المجموعة بـ11 نقطة برفقة النجم المُتصدر بـ12 نقطة.