أول قرار من الاتحاد الإفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني

علّق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والهلال السوداني، في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت المباراة التي أقيمت في العاصمة السودانية الخرطوم قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لينجح الأهلي في التأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.

وشهدت المباراة في الربع ساعة الأخيرة منها أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات في أرض الملعب على لاعبي الفريق، لتستمر الأحداث بنزول بعض الجماهير إلى أرض الملعب.

ونجحت قوات الأمن المتواجدة في ملعب "الجوهرة" في ملاحقة هذه الجماهير، كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية في الملعب وسط أجواء مشحونة. ونزل بعض مسئولو نادي الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمني حول لاعبي الاهلي لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي، الناميبي فرانس مبيدي، قوله : "بكل تأكيد ما حدث مؤسف للغاية، ولكن علينا انتظار تقرير حكم المباراة والمراقب".

وأضاف مبيدي أن تقرير حكم المباراة والمراقب سيساهم في اتخاذ العقوبات اللازمة التي من المفترض أن توقع على نادي الهلال السوداني".

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وذكرت كالة "سبوتنيك" الروسية أن "الكاف" قرر فتح تحقيق عاجل بشأن أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني.

قال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، إن مراقب مباراة الأهلي والهلال السوداني رفض إلغاء اللقاء بعد أحداث الشغب التي شهدتها.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات لبرنامج 120 دقيقة على إذاعة الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، أنه تحدث مع المراقب بشأن هذه الأحداث المُثيرة التى بدأت في الدقيقة 75 تقريباً عنما نزلت بعض الجماهير أرض الملعب حينما كان الأهلى مُتقدماً بهدف نظيف، واشتعلت الأجواء بعد نزول الشرطة وقوات من الجيش أرض الملعب لتأمين الأهلي بشكل تحوّل معه ملعب المباراة إلى ما يُشبه "ثكنة عسكرية" وهى أجواء بعيدة تماماً عن كرة القدم.

وأضاف: "تحدثت مع مراقب المباراة أثناء الأحداث الساخنة ووجدته يقول لى لو تم إلغاء المباراة حالياً ستحدث كارثة".

وأكد عبد الحفيظ أن الأهلى سيتقدم بملف كامل عن أحداث هذه المباراة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات وحتى لا تتكرر.

وأوضح أن لوائح الكاف واضحة وصريحة في هذا الشأن، حيث تنص على أنه "إذا اضطر الحكم لإيقاف المباراة قبل نهاية الوقت الطبيعي بسبب اقتحام الملعب أو العدوان على الفريق الزائر يعتبر الفريق المضيف (صاحب الأرض) خاسرًا ويتم إقصائه من المسابقة، دون المساس بالعقوبات القائمة في اللوائح".