شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يسجل رقما مميزا عقب نهاية دور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل فريق الزمالك رقما مميزا فى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما ضمن التأهل لدور ربع النهائى وصيفا للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط. ونجح الزمالك فى العودة من أنجولا بتعادل سلبى أمام مضيفه أول أغسطس، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى أنجولا عصر أمس السبت.

وخاض الفريق الأبيض 3 مباريات على ملعبه، حيث فاز على فريق أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثانية على ملعب السلام بفضل ثنائية المغربي أشرف بن شرقى، ثم الفوز على فريق زيسكو الزامبي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة عن طريق بن شرقي ومصطفى محمد، ثم التعادل السلبى بدون أهداف مع فريق مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وتأهل الزمالك إلى الدور ربع النهائى، عقب احتلال المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق 5 نقاط عن المتصدر فريق مازيمبي الكونغولى المتأهل كأول المجموعة، وودع كل من زيسكو يونايتد الزامبى وأول أغسطس الأنجولى أصحاب المركز الثالث والرابع.

وسيلعب الزمالك فى دور ربع النهائى مع أحد المتصدرين وهم كل من الترجى التونسى، صن داونز الجنوب أفريقى، والنجم الساحلى التونسى.

وينتظر الزمالك معرفة المنافس عقب إجراء القرعة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل 5 فبراير 2020 فى مقر الاتحاد الأفريقى فى القاهرة.

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جدير بالذكر أن المتأهلين دور ربع النهائى هم مازيمبى الكونغولى والزمالك، النجم الساحلى والأهلى، الترجى التونسى والرجاء المغربى، صن داونز الجنوب أفريقى والوداد المغربى.

لمعرفة الرقم الفريد الذى حققه الزمالك فى دور المجموعات هذا الموسم من هنا