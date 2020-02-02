شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات سيدات طائرة سبورتنج فى البطولة العربية بالشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج، بعد غد الثلاثاء، مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها مدينة الشارقة الإماراتية وتستمر حتى يوم 12 فبراير الجارى.

ويقع فريق سبورتنج السكندرى فى هذه البطولة بالمجموعة الأولى بجانب كل من، الصفاقسى التونسى وجامعة نورة السعودى والارقة الإماراتى .

بينما تضم المجموعة الثانية أندية كلا من، المجمع البترولى الجزائرى والأهلى البحرينى ودى لاسال الأردنى وتلدرة السورى والوصل الإماراتى.

ويلتقى فريق سبورتنج فى أولى مباراته بعد غد الثلاثاء مع الصفاقسى التونسى، قبل أن يواجه يحصل على راحة الخميس، على أن يلتقى جامعة نورة السعودى الجمعة، قبل أن يختتم مشوار الدور الأول بمواجهة الشارقة الإماراتى السبت .

فيما تنطلق المسابقة غدا، الاثنين، بمواجهات بين كل من، الوصل الإماراتى مع دى لا سال الأردنى و الأهلى البحرينى مع المجمع البترولى الجزائرى و الشارقة الإماراتى مع جامعة نورة السعودى .

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فيما تشهد لقاءات الثلاثاء منافسة بين كلا من بخلاف مباراة سبورتنج، تلدرة السورى مع المجمع البترولى الجزائرى و و الأهلى البحرينى مع الوصل الإماراتى .

أما لقاءات الأربعاء فتشهد منافسة بين كلا من، تلدرة السورى مع دى لا سال الأردنى و المجمع الجزائرى مع الوصل الإماراتى و الصفاقسى التونسى مع الشارقة الإماراتى قبل أن تحصل الفرق المشاركة على راحة الخميس و تستكمل منافسات الدور الأول على مدار يومى الجمعة و السبت .

فيما تحصل جميع الفرق المشاركة على راحة من المباريات الأحد القادم، قبل أن يقام ربع النهائى الأثنين القادم ثم نصف النهائى الثلاثاء، على أن تختمم المنافسة الأربعاء .