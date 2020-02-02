شكرا لقرائتكم خبر عن "زيزو" يخضع لفحوصات طبية اليوم فى ألمانيا بعد رحلة الزمالك بأنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود عبد العزيز، لاعب وسط الزمالك، اليوم الأحد، لفحوصات طبية بأحد المراكز العلاجية فى ألمانيا، للاطمئنان على شفائه بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى وأجرى "زيزو" برنامج تأهيلى تمهيدًا للعودة للتدريبات خلال الفترة الماضية.

وغادر الدكتور محمد أسامة، طبيب الزمالك، مدينة لواندا الأنجولية مساء الأمس متوجهاً إلى ألمانيا عن طريق البرتغال من أجل مرافقة محمود عبد العزيز فى رحلة ألمانيا بداية من اليوم، حيث تم إرجاء سفر اللاعب لحين انتهاء طبيب الفريق من التواجد مع الزمالك فى مباراة أول أغسطس الأنجولي فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا التى أقيمت أمس السبت.

وحسم الزمالك التأهل بصفة رسمية إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيا، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة، على استاد السلام.

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وعقب خوض الزمالك لمنافسات الجولة الأخيرة وتعادله أمس مع أول أغسطس الأنجولى وفوز مازيمبى الكونغولى على زيسكو الزامبى أصبح ترتيب المجموعة بشكل نهائى هو تواجد مازيمبى الكونغولى فى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وأول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وزيسكو يونايتد فى المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وهُزم الزمالك من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون رد فى الجولة الثانية، ثم تعادل مع زيسكو يونايتد بهدف لمثله فى الجولة الثالثة، قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، قبل أن يتعادل سلبيًا فى الجولة الخامسة أمام مازيمبى الكونغولى قبل أن يتعادل سلبيًا أيضا فى الجولة السادسة مع أول أغسطس الأنجولى.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك، استعداداته خلال الفترة الحالية لخوض مباراة حرس الحدود المقرر إقامتها فى إطار منافسات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى.