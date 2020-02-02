شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية الأهلى مع "وصافة دورى الأبطال"..فاز ببطولتين وودع اللقب مرتين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي فى العودة من العاصمة السودانية "الخرطوم" ببطاقة العبور إلى دور الثمانية عقب احتلاله وصافة مجموعته الثانية بالتعادل مع الهلال السوداني (1-1)، هذا التعادل جعل الأهلي يحتل مركز الوصافة عقب فوز النجم، وأصبح رصيد الأخير 12 نقطة بفارق نقطة عن المارد الأحمر، وفى المقابل جاء الهلال فى المركز الثالث برصيد عشر نقاط، وتذيل بلاتينيوم الزيمبابوى الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ومن المقرر أن يقابل الأهلي أحد فرق التصنيف الأول، "مازيمبي الكونغولي (متصدر المجموعة الأولى)، صنداونز الجنوب أفريقى (متصدر المجموعة الثالثة)، الترجى التونسي (متصدر المجموعة الرابعة)".

وتعد تلك المرة الخامسة التى يتأهل فيها الأهلى كوصيف لمجموعته، فقد فعلها قبل ذلك المارد الأحمر فى 4 مناسبات أعوام 2001 و 2006 و 2010 و 2017 ، ونجح فى مرتين منها بالتتويج باللقب بينما ودع البطولة فى مناسبتين أيضاً.

*نسخة 2001

حصد الأهلى فى هذه النسخة 12 نقطة خلف بترو أتلتيكو الأنجولى، ليواجه الترجى التونسى وينجح فى الوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب على حساب صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بثلاثية خالد بيبو الشهيرة.

*نسخة 2006

حصد الأهلى بطاقة التأهل لدور الثمانية فى نسخة 2006 كثانى مجموعته برصيد 11 نقطة، خلف الصفاقسى التونسى المتصدر، وواصل مسيرته بنجاح وفاز على بطل تونس فى عقر داره بقذيقة محمد أبو تريكة فى النهائى الشهير بملعب رادس.

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*نسخة 2010

حصد الأهلى ثمانى نقاط فقط فى نسخة 2010 ليتأهل كوصيف مجموعته، خلف شبيبة القبائل الجزائرى، ولكنه ودع البطولة أمام الترجى التونسى فى نصف النهائى بعدما فاز المارد الأحمر ذهاباً بهدفين مقابل هدف وخسر إياباً بهدف دون رد سجله إنيرامو باليد.

*نسخة 2017

تأهل الأهلى كوصيف مجموعته برصيد 11 نقطة خلف الوداد المغربى واستطاع المارد الأحمر أن يصل للمباراة النهائية ولكنه خسر البطولة أمام الوداد المغربى بعدما تعادل ذهاباً 1-1 وخسر إياباً 1-0 .