شكرا لقرائتكم خبر عن نادين السلعاوى تدخل التاريخ فى دورى الجامعات الأمريكية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت نادين السلعاوى، لاعبة سلة الأهلى المحترفة فى دورى الجامعات الأمريكية، التاريخ بعدما تصدرت قائمة المسجلين التاريخيين للجامعة، وسجلت نادين السلعاوى 10 نقاط فى مباراة واحدة، ليصل مجموع النقاط التى حققتها مع الجامعة الأمريكية UNCG 1912 نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط فى تاريخ الجامعة .

وسبق لنادين السلعاوى أن حققت ألقابا مميزة مع جامعتها فى دورى الجامعات الأمريكية، حيث وصلت إلى النقطة 1000 مع جامعة "نورث كارولينا جرينسبورو" UNCG، بعدما وصلت إلى النقطة، وكذلك أفضل وافدة فى دورى الجامعات بعد عام واحد من تواجدها فى أمريكا، ليكون ثانى عام لها إنجاز دخول التاريخ بتسجل أكثر عدد من النقاط.

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نادين السلعاوى هى أحد أبناء عائلة السلة الأهلاوية، فهى ابنة محمد سيد سليمان السلعوة، أحد نجوم سلة الأهلى فى العصر الذهبى، وشقيقة أحمد السلعاوى لاعب سلة الفريق الأحمر، والمنتخب الوطنى، ودخلت مجال السلة، لتنضم إلى عائلة السلعاوى إحدى عائلات اللعبة فى مصر.

بدأت مشوارها فى سن 4 سنوات، وشاركت فى 3 بطولات كأس عالم مع المنتخب المصرى، وسافرت نادين السلعاوى إلى أمريكا وهى فى الثامنة عشر من عمرها، بعد المرحلة الثانوية، لتكمل دراستها فى أمريكا، حيث تدرس الـmarketing.

كان اتحاد كرة السلة قد قرر حرمان نادين السلعاوى لاعبة النادى الأهلى من المشاركة فى المونديال الذى استضافته إيطاليا بعد اعتذارها عن عدم المشاركة بالبطولة الأفريقية لتزامن البطولة مع المنحة الدراسية التى تلقتها من إحدى الجامعات الأمريكية.