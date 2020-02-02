شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يحضر عرضًا تاريخيًا لضم «فان دايك» الصيف القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحضر نادي يوفنتوس الإيطالي عرضًا تاريخيًا يبلغ 150 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وفي حال إتمام الصفقة فسيعود «فان دايك» ليتربع على عرش قائمة أغلى مدافعي العالم.

Advertisements

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن إدارة يوفنتوس ترى في «فان دايك» الرجل الذي يمكنه قيادتهم إلى التتويج بدوري الأبطال بعد ضم كريستيانو رونالدو من ريـال مدريد سابقًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب قد يكون منفتحًا على فكرة الرحيل عن الريدز في حالة التتويج بالدوري الإنجليزي، وهو الشيء الأقرب للحدوث، ليضيفه إلى قائمة ألقابه التي تضم دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في يوفنتوس قوله: «بعد فوزه بالعديد من الألقاب مع ليفربول، يعتقد يوفنتوس أنه قد يكون مستعدًا لتحد جديد بنهاية الموسم، خاصة أنه لعب في بريطانيا لعدد من السنوات، ويخطط النادي (يوفنتوس) بشكل فعال لتقديم عرض ضخم له في الصيف».