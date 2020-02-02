شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: الأهلى طول عمره تاريخ من قبل نجوم الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبلغ عدد اللاعبين اللذين لعبوا للأهلى والإسماعيلى ما يقرب من 60 لاعبا وهم …رفعت حسنين ريعو – عبد العزيز صالح – هانى مصطفى – عادل أبو جريشة – حمادة المصرى-عاطف السمرى – محمود جابر – أسامة عباس – خالد دندش – محمد حشيش – حمادة يونس – ايهاب جلال .. حارس المرمى – احمد حسن- مجدى طلبة – احمد سامى – احمد رجب – احمد سراج – خالد بيبو – محمد فؤاد – محمد شرف – سامى قمصان- محمد بركات – إسلام الشاطر – محمد عبدالله – عماد النحاس – احمد فتحى – سيد معوض – هانى سعيد – محمد فضل – احمد سمير فرج – احمد صلاح حسنى – محمود شيكو – محمد جودة – رامى عادل عبد الهادى – محمد عبد ربه فيليكس – روبرت اكوراى – محمد ابراهيم حجازى – احمد صديق – شريف عبد الفضيل – عصام الحضرى – مصطفى طلعت -احمد ابو مسلم – ابراهيم سعيد – شادى محمد – عبد الله السعيد – امير سعيود – مسعد عوض – احمد خيرى – احمد العش – جون انطوى – عبد الحميد شبانة – مصطفى عفروتو – احمد حجازى – كريم بامبو – عمرو السوليه – شريف حازم – حمادة مرزوق -مروان محسن – محمود متولى -محمد حمدى ذكى.
وكشف سعفان الصغير فى حوار اعلامي أرؤاه فى العديد من القضايا المطروحة على الساحة الكروية وعلى رأسها أسباب تفوق الاسماعيلى عربياً مقارنة بنتائجه على صعيد الدوري المحلى ، ورؤيته لموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية وتقييمه لأداء حراس مرمى الكرة المصرية فى الفترة الماضية .
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