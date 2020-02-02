شكرا لقرائتكم نادين السلعاوى لاعبة سلة الأهلى تدخل تاريخ دورى الجامعات الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وسبق لنادين السلعاوى ان حققت ألقاب مميزة مع جامعتها فى دورى الجامعات الأمريكية ، حيث وصلت الى النقطة 1000 مع جامعة "نورث كارولينا جرينسبورو" UNCG، بعد أن وصلت إلى النقطة ، و كذلك أفضل وافدة فى دورى الجامعات بعد عام واحد من تواجدها فى امريكا ، ليكون ثانى عام لها إنجاز الدخول إلى التاريخ بتسجل أكثر عدد من النقاط.

نادين السلعاوى هى أحد أبناء عائلة السلة الأهلاوية، فهى ابنة محمد سيد سليمان السلعوة، أحد نجوم سلة الأهلى فى العصر الذهبى، وشقيقة أحمد السلعاوى لاعب سلة الفريق الأحمر، والمنتخب الوطنى ، و دخلت مجال السلة ، لتنضم إلى عائلة السلعاوى إحدى عائلات اللعبة فى مصر

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.بدأت ممارستها وهى فى سن 4 سنوات، وشاركت فى 3 بطولات كأس عالم مع المنتخب المصرى ، و قد سافرت نادين السلعاوى إلى أمريكا وهى فى الثامنة عشر من عمرها، بعد المرحلة الثانوية، لتكمل دراستها فى أمريكا، حيث تدرس الـmarketing.

كان اتحاد كرة السلة قد قرر حرمان نادين السلعاوى لاعبة النادى الأهلى من المشاركة فى المونديال الذى استضافته إيطاليا بعد اعتذارها عن عدم المشاركة بالبطولة الأفريقية لتزامن البطولة مع المنحة الدراسية التى تلقتها من إحدى الجامعات الأمريكية.