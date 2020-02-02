شكرا لقرائتكم نور الطيب تتأهل لنصف نهائي بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وفازت نور الطيب على مواطنتها فريدة محمد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-4، وتعتبر نور الطيب هي الممثل الوحيد لمصر في نصف النهائي، بعد تأهل الثلاثي الأجنبي، الهندية جوشنا تشينابا والانجليزية سارة جان بيري والنيوزلاندية جويل كينج.

جاء تأهل تشينابا بعد الفوز على أني أو لاعبة هونج كونج بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-11, 11-6, 6-11, 11-8, 11-6، فيما تغلبت الانجليزية سارة جان بيري على مواطنتها أليسون ويترز بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 6-11, 13-11, 11-7.

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بينما فازت جويل كينج على الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-5, 11-9، وتستعد نور الطيب لمواجهة لاعبة الهند جوشنا تشينابا في الدور نصف النهائي.

وتعتبر نور الطيب هي حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجي بطولة جي بي مورجان كأول بطولة بلاتينية في العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.