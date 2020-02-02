موعد مباراة بيراميدز ضد الاهلي فى الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة بيراميدز ضد الاهلي

بيراميدز ضد الأهلي يحل الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلي، ضيفًا على نظيره بيراميدز، فى المباراة التى ستجمع بينهما يوم الخميس المقبل، فى تمام الساعة السابعة و النصف، على ملعب ستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري. ويبحث الأهلى عن الانتصار وحصد الثلاث نقاط من أجل الحافظة على انطلاقته المثالية خلال الموسم الحالي، حيث تصدر جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة بيراميدز ضد الاهلي Advertisements

وتعد هذه هي الانطلاقة الافضل للمارد الأحمر في مسابقة الدوري خلال المواسم الأخيرة، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الـ12 بالبطولة ولم يتعرض لأي خسارة. موعد مباراة الاهلي القادمة بينما بيراميدز فيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 26 نقطة.

ولعب الفريق 15 مباراة بالدوري حتى الآن، حقق الفوز في 7، وتعادل في 5، وخسر في 3. موعد مباراة الاهلى القادمة وينتظر الجمهور المصري بشدة هذه المباراة، خاصة أنها تكون قوية ومثيرة بشكل كبير للغاية، حيث إن الفريقان يمتلكان العديد من النجوم المميزين للغاية.

بيراميدز ضد الأهلي

ونجح بيراميدز في التفوق على الأهلي خلال المباريات الأخيرة، لذلك يبحث الفريق الأحمر عن تحقيق انتصار ينتظره الجمهور بقوة.