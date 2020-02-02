شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: مراقب مباراة الاهلي والهلال رفض إلغائها منعا لحدوث كارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن مراقب مباراة الهلال السوداني رفض إلغاء اللقاء بعد أحداث الشغب التى شهدتها، موضحاً أنه تحدث مع المراقب بشأن هذه الأحداث المُثيرة التى بدأت فى الدقيقة 75 تقريباً عنما نزلت بعض الجماهير أرض الملعب حينما كان الأهلى مُتقدما بهدف نظيف واشتعلت الأجواء بعد نزول الشرطة وقوات من الجيش أرض الملعب لتأمين الأهلى بشكل تحوّل معه ملعب المباراة إلى ما يُشبه "ثكنة عسكرية" وهى أجواء بعيدة تماماً عن كرة القدم، وتابع مدير الكرة، قائلاً: تحدثت مع مراقب المباراة اثناء الأحداث الساخنة ووجدته يقول لى: لو تم إلغاء المباراة حالياً ستحدث كارثة.

ووصلت بعثة الأهلى صباح اليوم للقاهرة قادمة من السودان بعد التعادل مع الهلال أمس فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وتأهل الأحمر لدور الثمانية بعدما حل ثانياً فى المجموعة بـ11 نقطة برفقة النجم المُتصدر بـ12 نقطة.

وشهدت مباراة الأهلى أمام الهلال السودانى فى الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات فى أرض الملعب على لاعبى الفريق، واستمرت الأحداث بنزول بعض الجماهير أرض الملعب، إلا أن قوات الأمن لاحقتهم كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية فى الملعب وسط اجواء مشحونة كما نزل بعض مسئولى الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمنى حول لاعبى الأهلى لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.

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وأشار مدير الكرة بالأهلى فى تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد، إلى أن الأهلى سيتقدم بملف كامل عن احداث هذه المباراة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من أجل اتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات وحتى لا تتكرر، موضحاً أن لوائح الكاف واضحة وصريحة فى هذا الشأن حيث أنها تقول: إذا اضطر الحكم لإيقاف المباراة قبل نهاية الوقت الطبيعى بسبب اقتحام الملعب أو العدوان على الفريق الزائر، يعتبر الفريق المضيف (صاحب الأرض) خاسرًا ويتم إقصاؤه من المسابقة، دون المساس بالعقوبات القائمة فى اللوائح".

وأكد سيد عبد الحفيظ أن الأهلى جاهز لمواجهة أى فريق فى دور الثمانية ولا يفكر فى تطبيق اللائحة واعتبار الأحمر فائزاً من أجل الصعود كأول المجموعة وتفادى فرق بعينها فى دور الثمانية، وعلق، قائلاً: نطالب بتطبيق اللائحة لأن الأهلى يبحث عن حقوقه فى المقام الأول ويرغب فى تطبيق اللوائح حتى لا يتكرر المشهد الغير الكروى، الذى شهدته مباراة الأمس كما أن الأهلى يحترم جميع المنافسين الذين صعدوا لدور الثمانية وجميعهم سيكونوا أقوياء ومُرشحين للتتويج باللقب القارى سواء كانو مركز أول أم ثان فى مجموعاتهم.